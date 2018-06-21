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Дата распечатки: 21.06.2018 20:34
 
21.06.2018 20:09 Общество

В Свислочском районе сельчанин напал с ножом на участкового

Минск, 21 июня. Уголовное дело по факту разбоя (ч. 2 ст. 207 УК) возбуждено в отношении жителя Свислочского района 1975 года рождения.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, преступление было совершено в городском поселке Порозово.

Употребляя спиртные напитки в течение дня, объектом агрессии мужчина выбрал свою сожительницу, которую за короткое время несколько раз душил и которой высказывал угрозы убийством. Женщина сумела сбежать и сообщить о произошедшем участковому, который укрыл ее в своем доме и вызвал следственно-оперативную группу.

Через пару часов дебошир явился к сотруднику милиции, размахивая ножом. Высказывал намерения лишить милиционера жизни и требовал передать ему табельное оружие, патроны к нему и ключи от служебного автомобиля.

Под предлогом выполнения команды агрессора участковый предложил тому проследовать в дом, где и должны были находиться интересующие преступника вещи. Как только последний переступил порог, то сразу оказался на полу и в наручниках. В гостях у участкового находился коллега по работе, вместе с которым они скрутили нападавшего.

Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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