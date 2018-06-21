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Дата распечатки: 21.06.2018 21:54
 
21.06.2018 20:13 Общество

Сотрудники ОСАМа задержали большегрузный автомобиль с фальсифицированным алкоголем

Минск, 21 июня. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Калинковичском районе (Гомельская область) вблизи населенного пункта Малые Автюки на трассе М10 19 июня сотрудники органа погранслужбы специального назначения (Отдельная служба активных мероприятий) совместно с представителями оперативной таможни и мозырскими пограничниками задержали большегрузный автомобиль DAF с российскими регистрационными номерами под управлением гражданина Беларуси. В фуре также находился россиянин.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, в ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили 2.000 бутылок фальсифицированной водки российского производства без акцизных марок. Водители не смогли предъявить сопровождающие документы на товар, незаконно ввезенный из России в Беларусь.

Автомобиль с прицепом и груз переданы на склад временного хранения "Мозырь – Белтаможсервис", уточняется сумма оценки алкогольной продукции. В отношении 29-летнего гражданина Беларуси сотрудниками оперативной таможни начат административный процесс по ч. 8 ст. 12.23 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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