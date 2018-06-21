Лукашенко на открытии стадиона "Динамо": Наш народ ждет от спортсменов великих достижений, народ наш имеет право на эти достижения

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко 21 июня принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного стадиона "Динамо" в Минске. Арена ремонтировалась с перерывами шесть лет.



Лукашенко вручил символический ключ от стадиона спортсменам — членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам, а также запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси через год, сообщила пресс-служба президента.



"Опираясь на традиции и опыт, сегодня мы начинаем новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра, — заявил официальный лидер на открытии. — Всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным. Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира".



По мнению Лукашенко, стадион обязательно станет родным домом для любителей активного отдыха. "Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия. Уже завтра эти беговые дорожки, секторы для метания и прыжков опробуют лучшие атлеты Беларуси, Украины, балканских и прибалтийских стран. В 2019 году стадион "Динамо" станет сердцем II Европейских игр — европейской Олимпиады — грандиозного события для Беларуси и всей мировой спортивной общественности. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по королеве спорта — легкой атлетике", — отметил белорусский руководитель.



"Наш народ ждет от спортсменов великих достижений. Народ наш имеет право на эти достижения! И вы, спортсмены, будьте достойны этого великого народа!" — заявил он.