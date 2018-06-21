21.06.2018 21:19 Безопасность
На учениях войск связи показаны новые и модернизированные образцы техники
Минск, 21 июня. На оперативно-специальных учениях войск связи белорусской армии показаны новые и модернизированные образцы техники.
Как сообщает "Белорусская военная газета", среди представленных были комплекс цифровых радиостанций Р‑181, радиостанция на базе БТР‑60 "Эпоха", командно-штабная машина "Старт".
Особо в информации "БВГ" отмечается радиорелейная станция белорусского производства "Сосна‑2", которая предназначена для организации радиорелейных и кабельных линий связи, зоны беспроводного широкополосного доступа, узлов связи пунктов управления Вооруженных сил, а также для обеспечения их привязки, в том числе и к электросети общего пользования. Станция в настоящее время проходит госиспытания.
Как сообщает "Белорусская военная газета", среди представленных были комплекс цифровых радиостанций Р‑181, радиостанция на базе БТР‑60 "Эпоха", командно-штабная машина "Старт".
Особо в информации "БВГ" отмечается радиорелейная станция белорусского производства "Сосна‑2", которая предназначена для организации радиорелейных и кабельных линий связи, зоны беспроводного широкополосного доступа, узлов связи пунктов управления Вооруженных сил, а также для обеспечения их привязки, в том числе и к электросети общего пользования. Станция в настоящее время проходит госиспытания.