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Дата распечатки: 21.06.2018 21:55
 
21.06.2018 21:19 Безопасность

На учениях войск связи показаны новые и модернизированные образцы техники

Минск, 21 июня. На оперативно-специальных учениях войск связи белорусской армии показаны новые и модернизированные образцы техники.

Как сообщает "Белорусская военная газета", среди представленных были комплекс цифровых радиостанций Р‑181, радиостанция на базе БТР‑60 "Эпоха", командно-штабная машина "Старт".

Особо в информации "БВГ" отмечается радиорелейная станция белорусского производства "Сосна‑2", которая предназначена для организации радиорелейных и кабельных линий связи, зоны беспроводного широкополосного доступа, узлов связи пунктов управления Вооруженных сил, а также для обеспечения их привязки, в том числе и к электросети общего пользования. Станция в настоящее время проходит госиспытания.
БелаПАН.

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Четверг, 21 Июнь 2018, 21:55
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