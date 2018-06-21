21.06.2018 21:44 Общество
Кондрусевич написал открытое письмо Лукашенко и высказал готовность обсуждать законопроекты о защите института традиционной семьи
Минск, 21 июня. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси 21 июня обратился к Александру Лукашенко с открытым письмом, в котором предложил участие костела в обсуждении законопроектов о защите института традиционной семьи.
"В последнее время в СМИ ведется широкая дискуссия о новой концепции закона о борьбе с домашним насилием. Вопросы защиты института семьи, нравственного воспитания детей и молодежи волнуют всех нас, потому что семья является основой общества... а молодое поколение — его будущим. Поэтому считаю, что обсуждение таких важных для нашего общества законопроектов должно вестись с участием представителей традиционных для Беларуси вероисповеданий, которые на протяжении веков проповедуют фундаментальные семейные ценности и учат таким отношениям между членами семьи, которые исключают насилие", — пишет Кондрусевич. К сожалению, продолжает он, эти законопроекты пока недоступны для общественности, что порождает разнообразные слухи и домыслы.
"При любых изменениях в законодательстве необходимо руководствоваться национальными интересами и учитывать духовные ценности белорусского народа, а не идти вслед за губительными секулярными тенденциями, в том числе за гендерной идеологией, которая ведет к разрушению традиционной семьи, — считает архиепископ. — Поэтому очень надеюсь, что белорусское законодательство еще более четко поставит преграду пропаганде нетрадиционного сексуального поведения, афишированию и позитивному представлению содомского образа жизни".
"Задачу сохранения и возрождения семьи, а также традиционных семейных и нравственных ценностей нашему обществу приходится решать в непростых социально-экономических условиях и в условиях пропаганды антихристианской семейной идеологии и тенденций принятия законодательных актов, которые противоречат традициям белорусского народа", — отмечает автор письма, которое размещено на сайте костела в Беларуси catholic.by.
Кондрусевичу "очень хотелось бы познакомиться с предложениями относительно новой концепции закона о борьбе с домашним насилием, чтобы иметь возможность основательно и всесторонне их обсудить в процессе открытой дискуссии". "Ведь если некоторые изменения, о которых ведется дискуссия в СМИ, приобретут силу закона, то они могут привести к несправедливому преследованию добросовестных родителей за самое незначительное и безобидное "наказание" ребенка в целях его безопасности, воспитания и дисциплины", — подчеркивает он.
"Несомненно, дети должны быть защищены от преступных действий взрослых, в том числе и родителей, — уточняет Кондрусевич. — Однако нельзя считать преступлением разумное наставление и внушение детям любящими родителями с целью воспитания".
Митрополит обращается с просьбой к Лукашенко "сделать все возможное, чтобы реальные законодательные шаги способствовали сохранению и укреплению Богом созданного института семьи, защите женщин и детей от различных форм насилия, а также сохранению традиционных духовных ценностей, на которых должно строиться будущее нашего общества".
"В последнее время в СМИ ведется широкая дискуссия о новой концепции закона о борьбе с домашним насилием. Вопросы защиты института семьи, нравственного воспитания детей и молодежи волнуют всех нас, потому что семья является основой общества... а молодое поколение — его будущим. Поэтому считаю, что обсуждение таких важных для нашего общества законопроектов должно вестись с участием представителей традиционных для Беларуси вероисповеданий, которые на протяжении веков проповедуют фундаментальные семейные ценности и учат таким отношениям между членами семьи, которые исключают насилие", — пишет Кондрусевич. К сожалению, продолжает он, эти законопроекты пока недоступны для общественности, что порождает разнообразные слухи и домыслы.
"При любых изменениях в законодательстве необходимо руководствоваться национальными интересами и учитывать духовные ценности белорусского народа, а не идти вслед за губительными секулярными тенденциями, в том числе за гендерной идеологией, которая ведет к разрушению традиционной семьи, — считает архиепископ. — Поэтому очень надеюсь, что белорусское законодательство еще более четко поставит преграду пропаганде нетрадиционного сексуального поведения, афишированию и позитивному представлению содомского образа жизни".
"Задачу сохранения и возрождения семьи, а также традиционных семейных и нравственных ценностей нашему обществу приходится решать в непростых социально-экономических условиях и в условиях пропаганды антихристианской семейной идеологии и тенденций принятия законодательных актов, которые противоречат традициям белорусского народа", — отмечает автор письма, которое размещено на сайте костела в Беларуси catholic.by.
Кондрусевичу "очень хотелось бы познакомиться с предложениями относительно новой концепции закона о борьбе с домашним насилием, чтобы иметь возможность основательно и всесторонне их обсудить в процессе открытой дискуссии". "Ведь если некоторые изменения, о которых ведется дискуссия в СМИ, приобретут силу закона, то они могут привести к несправедливому преследованию добросовестных родителей за самое незначительное и безобидное "наказание" ребенка в целях его безопасности, воспитания и дисциплины", — подчеркивает он.
"Несомненно, дети должны быть защищены от преступных действий взрослых, в том числе и родителей, — уточняет Кондрусевич. — Однако нельзя считать преступлением разумное наставление и внушение детям любящими родителями с целью воспитания".
Митрополит обращается с просьбой к Лукашенко "сделать все возможное, чтобы реальные законодательные шаги способствовали сохранению и укреплению Богом созданного института семьи, защите женщин и детей от различных форм насилия, а также сохранению традиционных духовных ценностей, на которых должно строиться будущее нашего общества".