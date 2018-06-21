Обзор важнейших событий 21 июня 2018 года

Минск, 21 июня. Беларусь всегда была хорошим транзитным окном для Евросоюза и ожидает такого же отношения со стороны ЕС, заявил Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Хан прибыл в Минск для участия в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран — участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство". Лукашенко поблагодарил еврокомиссара "за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси". "Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры — Европейский союз и Россия. В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности, — огромная ваша заслуга", — сказал официальный лидер. ЕС — ближайший сосед Беларуси, "а с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения", отметил Лукашенко. "Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам — мы присматривались к Европейскому союзу. И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения", — сказал белорусский руководитель. При этом он подчеркнул: "Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти".



Переговоры с Евросоюзом об упрощении визовых процедур затянулись, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. По его словам, Беларусь не первый год ведет работу по заключению соглашения об упрощении визовых процедур с ЕС. Проектом документа предусматривается снижение стоимости шенгенских виз с 60 до 35 евро, выдача бесплатных виз отдельным категориям граждан (участникам культурных, научных, гуманитарных программ) и в целом упрощенный порядок подачи документов. "Однако переговорный процесс действительно затянулся, — считает представитель внешнеполитического ведомства. — Наши партнеры высказали ряд требований, которых нет в аналогичных соглашениях ЕС, например, с Арменией или Азербайджаном. В частности, о необходимости подачи документов исключительно через визовые центры, что, конечно, приведет к удорожанию визовых процедур". "Такие условия в значительной степени политизируют вопросы взаимных поездок и ставят наших граждан в неравные условия, поэтому нам сложно с ними согласиться. Намерены продолжать работу с партнерами из ЕС в целях выработки положений, не дискриминирующих нашу страну, и заключения договора на комфортных для граждан Беларуси условиях", — заявил пресс-секретарь.



Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси обратился к Александру Лукашенко с открытым письмом, в котором предложил участие костела в обсуждении законопроектов о защите института традиционной семьи. "При любых изменениях в законодательстве необходимо руководствоваться национальными интересами и учитывать духовные ценности белорусского народа, а не идти вслед за губительными секулярными тенденциями, в том числе за гендерной идеологией, которая ведет к разрушению традиционной семьи, — считает архиепископ. — Поэтому очень надеюсь, что белорусское законодательство еще более четко поставит преграду пропаганде нетрадиционного сексуального поведения, афишированию и позитивному представлению содомского образа жизни".



Посольство Великобритании в срочном порядке пытается прояснить ситуацию с голодовкой британца Алана Смита в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском. "Мы получили информацию о том, что британский заключенный объявил голодовку, и в срочном порядке пытаемся выяснить детали у белорусских властей", — сообщили БелаПАН в дипмиссии. О том, что Смит начал голодовку, стало известно сегодня от его жены Магдалены Волиньска. "Сегодня Алан объявил голодовку в ИК-3! — написала она в социальной сети "Фейсбук". — Мы еще не знаем, что он требует. Это шокирующая и очень напряженная новость. Бог знает только, что происходит в этой тюрьме. Он должен быть выпущен через 3 месяца, и я не знаю, что толкнуло его на этот акт отчаяния". 13 июля 2017 года суд Глубокского района Витебской области признал Алана Смита виновным в организации незаконной миграции в Евросоюз через Беларусь шести граждан Ирака и приговорил его к двум годам лишения свободы в условиях общего режима. Вместе с ним осуждены два белоруса — Арсений Рачковский и Ольга Граховская приговорены соответственно к трем годам семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и трем годам одному месяцу в колонии общего режима. В суде Смит заявил, что считает приговор незаконным.



Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия обновленного стадиона "Динамо" в Минске. Арена ремонтировалась с перерывами шесть лет. Лукашенко вручил символический ключ от стадиона спортсменам — членам национальной сборной по легкой атлетике и футболистам, а также запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси через год, сообщила пресс-служба президента. "Наш народ ждет от спортсменов великих достижений. Народ наш имеет право на эти достижения! И вы, спортсмены, будьте достойны этого великого народа!" — заявил он.