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Дата распечатки: 21.06.2018 17:27
 
21.06.2018 16:16 Политика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь посетит парламентская делегация Франции

Минск, 21 июня. Делегация Национального собрания Франции посетит Беларусь 22—28 июня, сообщает пресс-служба Совета Республики.

С официальным визитом в страну приедут члены группы дружбы "Франция — Беларусь" во главе с ее председателем Кристофом Леженом. 25 июня запланирована встреча французских парламентариев с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Затем они проведут переговоры с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Франции, по итогам которых будет подписано совместное заявление.

Запланированы также встречи французских парламентариев в Палате представителей, Министерстве иностранных дел, администрации Парка высоких технологий, Брестском облисполкоме, они побывают на нескольких молокоперерабатывающих предприятиях.
Алексей Александров, БелаПАН.

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