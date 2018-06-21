Беларусь посетит парламентская делегация Франции

Минск, 21 июня. Делегация Национального собрания Франции посетит Беларусь 22—28 июня, сообщает пресс-служба Совета Республики.



С официальным визитом в страну приедут члены группы дружбы "Франция — Беларусь" во главе с ее председателем Кристофом Леженом. 25 июня запланирована встреча французских парламентариев с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Затем они проведут переговоры с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Франции, по итогам которых будет подписано совместное заявление.



Запланированы также встречи французских парламентариев в Палате представителей, Министерстве иностранных дел, администрации Парка высоких технологий, Брестском облисполкоме, они побывают на нескольких молокоперерабатывающих предприятиях.