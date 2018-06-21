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Дата распечатки: 21.06.2018 18:51
 
21.06.2018 18:15 Политика, Беларусь — Евросоюз

Макей и еврокомиссар Хан обсудили отношения Беларуси и ЕС

Минск, 21 июня. Состояние отношений Беларуси с Евросоюзом, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в ряде прикладных областей, в том числе в рамках инициативы "Восточное партнерство", обсуждены 21 июня в Минске на встрече министра иностранных дел Владимира Макея и еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Хан находится в Беларуси для участия в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран — участниц "Восточного партнерства".

Как уже сообщалось, Хан встретился также с Александром Лукашенко, который заявил, что Беларусь всегда была хорошим транзитным окном для Евросоюза и ожидает такого же отношения со стороны ЕС. "Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", — сказал официальный лидер.
БелаПАН.

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