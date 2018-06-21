Сергей Попков: Страны Восточного партнерства планируют подписать соглашение о единых тарифах на роуминг

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К 2020 году страны Восточного партнерства планируют разработать и подписать соглашение о единых тарифах на роуминг, сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков 21 июня на пресс-конференции по итогам встречи в рамках десятого раунда неформальных министерских диалогов стран — участниц Восточного партнерства в Минске. Встреча была посвящена гармонизации цифровых рынков.



По словам Попкова, участники встречи договорились до конца года разработать дорожную карту по подготовке соглашения о гармонизации роуминговых тарифов. "К концу 2020 года планируется подписать соглашение, — сказал он. — Вопрос очень непростой. В ЕС его решали 10 лет".



Попков подчеркнул, что страны Восточного партнерства постепенно планируют максимально приблизить тарифы на роуминг к национальным тарифам международных звонков.



Министр также отметил, что при подготовке соглашения важно найти баланс между интересами мобильных операторов и граждан стран Восточного партнерства.



Еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль добавила, что подготовка соглашения — это сложный процесс. "Но мы видим единое желание всех участников достичь результатов, так как это принесет выгоду гражданам всех стран Восточного партнерства", — сказала она.