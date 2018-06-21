Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/21/media_eu_eurosviaz_vid/
Дата распечатки: 21.06.2018 14:18
 
21.06.2018 13:30 Видео, Беларусь — Евросоюз

Сергей Попков: Страны Восточного партнерства планируют подписать соглашение о единых тарифах на роуминг

К 2020 году страны Восточного партнерства планируют разработать и подписать соглашение о единых тарифах на роуминг, сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков 21 июня на пресс-конференции по итогам встречи в рамках десятого раунда неформальных министерских диалогов стран — участниц Восточного партнерства в Минске. Встреча была посвящена гармонизации цифровых рынков.
 
По словам Попкова, участники встречи договорились до конца года разработать дорожную карту по подготовке соглашения о гармонизации роуминговых тарифов. "К концу 2020 года планируется подписать соглашение, — сказал он. — Вопрос очень непростой. В ЕС его решали 10 лет".
 
Попков подчеркнул, что страны Восточного партнерства постепенно планируют максимально приблизить тарифы на роуминг к национальным тарифам международных звонков.
 
Министр также отметил, что при подготовке соглашения важно найти баланс между интересами мобильных операторов и граждан стран Восточного партнерства.
 
Еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль добавила, что подготовка соглашения — это сложный процесс. "Но мы видим единое желание всех участников достичь результатов, так как это принесет выгоду гражданам всех стран Восточного партнерства", — сказала она.
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Четверг, 21 Июнь 2018, 14:18
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск