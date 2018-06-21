21.06.2018 08:51 Фото
Чествование мэтра белорусского гандбола Спартака Мироновича
20 июня в столичном дворце спорта "Уручье" торжественно поздравляли с 80-летием мэтра белорусского гандбола, заслуженного тренера СССР и БССР Спартака Мироновича.
На снимках:
1, 12 — Спартрк Миронович;
2 — поздравление от вице-президента НОК Беларуси Сергея Репкина;
3 — памятный подарок от Министерства спорта и туризма;
4 — Министерство обороны приготовило оригинальный подарок — модель легендарного ППШ;
5 — автомат Спартаку Мироновичу вручил заместитель министра обороны Сергей Потапенко;
6 — поздравление от председателя Следственного комитета Ивана Носкевича;
7 — игроки золотого состава СКА: Константин Шароваров, Михаил Якимович, Андрей Барбашинский и Александр Каршакевич;
8 — подарок от генерального директора СКА Павла Галкина;
9 — поздравления от нового поколения армейцев.
На снимках:
1, 12 — Спартрк Миронович;
2 — поздравление от вице-президента НОК Беларуси Сергея Репкина;
3 — памятный подарок от Министерства спорта и туризма;
4 — Министерство обороны приготовило оригинальный подарок — модель легендарного ППШ;
5 — автомат Спартаку Мироновичу вручил заместитель министра обороны Сергей Потапенко;
6 — поздравление от председателя Следственного комитета Ивана Носкевича;
7 — игроки золотого состава СКА: Константин Шароваров, Михаил Якимович, Андрей Барбашинский и Александр Каршакевич;
8 — подарок от генерального директора СКА Павла Галкина;
9 — поздравления от нового поколения армейцев.