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Дата распечатки: 22.06.2018 09:11
 
22.06.2018 08:21 Общество

Три человека пострадали в результате взрыва на ОАО "ФанДОК" в Бобруйске

Минск, 22 июня. Взрыв и пожар произошли вечером 21 июня в одном из цехов бобруйского предприятия "ФанДОК".

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, около 19 часов в цеху выпуска ДСП произошел взрыв, повлекший возгорание. На момент взрыва в производственном помещении находились работники. Один рабочий, 1995 года рождения, с ожогами доставлен в больницу. От взрывной волны пострадали две женщины, их осмотрели медицинские работники, их жизни ничего не угрожает.

После локализации пожара следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия.Как отметила Соленюк, следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также не была ли нарушена техника безопасности или правила эксплуатации оборудования в связи с этим опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, а также должностные лица ОАО "Фандок".

По результатам проведенных первоначальных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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