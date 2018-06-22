Три человека пострадали в результате взрыва на ОАО "ФанДОК" в Бобруйске

Минск, 22 июня. Взрыв и пожар произошли вечером 21 июня в одном из цехов бобруйского предприятия "ФанДОК".











После локализации пожара следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия.Как отметила Соленюк, следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также не была ли нарушена техника безопасности или правила эксплуатации оборудования в связи с этим опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, а также должностные лица ОАО "Фандок".









Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, около 19 часов в цеху выпуска ДСП произошел взрыв, повлекший возгорание. На момент взрыва в производственном помещении находились работники. Один рабочий, 1995 года рождения, с ожогами доставлен в больницу. От взрывной волны пострадали две женщины, их осмотрели медицинские работники, их жизни ничего не угрожает.По результатам проведенных первоначальных мероприятий будет принято процессуальное решение.