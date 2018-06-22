22.06.2018 09:51 Общество
В Полоцке прапорщик покончил жизнь самоубийством
Минск, 22 июня. В одной из воинских частей Полоцкого гарнизона покончил жизнь самоубийством военнослужащий прапорщик, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Для выяснения причин произошедшего на месте происшествия работают представители Министерства обороны, Следственного комитета и прокуратуры", — подчеркнули в министерстве.
Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.
"Для выяснения причин произошедшего на месте происшествия работают представители Министерства обороны, Следственного комитета и прокуратуры", — подчеркнули в министерстве.
Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.