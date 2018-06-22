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Дата распечатки: 22.06.2018 10:36
 
22.06.2018 09:51 Общество

В Полоцке прапорщик покончил жизнь самоубийством

Минск, 22 июня. В одной из воинских частей Полоцкого гарнизона покончил жизнь самоубийством военнослужащий прапорщик, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Для выяснения причин произошедшего на месте происшествия работают представители Министерства обороны, Следственного комитета и прокуратуры", — подчеркнули в министерстве.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.
Алексей Александров, БелаПАН.

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Пятница, 22 Июнь 2018, 10:36
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