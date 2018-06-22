Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/22/961921/
Дата распечатки: 22.06.2018 11:57
 
22.06.2018 10:17 Общество

В суд передано уголовное дело о мошенничестве в соцсетях в отношении мужчины, который выдавал себя за женщину

Минск, 22 июня. Советский районный отдел Следственного комитета по Минску завершил расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего уроженца Гродненской области в мошенничестве и вымогательстве, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый с декабря 2015 года по январь 2018 года, используя созданные им аккаунты в социальной сети, а также на сайте знакомств, представляясь женщиной, путем обмана и злоупотребления доверием 63 мужчин завладел денежными средствами на общую сумму свыше 52 тыс. рублей.

Потерпевшие перечисляли денежные средства на баланс мобильного телефона по просьбе якобы женщины, которая писала о том, что ей необходимо было решать многочисленные проблемы личного характера. Наибольший совокупный размер переводов от одного из пострадавших составил свыше 33 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемый предъявил одному из потерпевших требование о перечислении денежных средств на баланс лицевого счета под угрозой разглашения сведений об их виртуальном общении супруге, в результате чего завладел 10 рублями.

Фигурант для наполнения персональной страницы использовал фотоснимки неизвестных ему девушек, размещенные в интернете. После блокировки аккаунта продолжал переписку в мессенджерах на мобильном устройстве, однако на звонки не отвечал и на встречи не являлся, ссылаясь на различные обстоятельства. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

По данным следствия, полученные противоправным способом денежные средства обвиняемый переводил на свой счет букмекерской конторы и обналичивал, после чего делал ставки на результаты спортивных состязаний, тратил на посещение увеселительных заведений в Минске и дорогостоящие подарки.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере, повторно), ч. 2 ст. 208 (вымогательство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб потерпевшим возмещен частично. Уголовное дело прокурором направлено в суд.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 22 Июнь 2018, 11:57
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск