В суд передано уголовное дело о мошенничестве в соцсетях в отношении мужчины, который выдавал себя за женщину

Минск, 22 июня. Советский районный отдел Следственного комитета по Минску завершил расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего уроженца Гродненской области в мошенничестве и вымогательстве, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.



В ходе следствия установлено, что обвиняемый с декабря 2015 года по январь 2018 года, используя созданные им аккаунты в социальной сети, а также на сайте знакомств, представляясь женщиной, путем обмана и злоупотребления доверием 63 мужчин завладел денежными средствами на общую сумму свыше 52 тыс. рублей.



Потерпевшие перечисляли денежные средства на баланс мобильного телефона по просьбе якобы женщины, которая писала о том, что ей необходимо было решать многочисленные проблемы личного характера. Наибольший совокупный размер переводов от одного из пострадавших составил свыше 33 тыс. рублей.



Кроме того, обвиняемый предъявил одному из потерпевших требование о перечислении денежных средств на баланс лицевого счета под угрозой разглашения сведений об их виртуальном общении супруге, в результате чего завладел 10 рублями.



Фигурант для наполнения персональной страницы использовал фотоснимки неизвестных ему девушек, размещенные в интернете. После блокировки аккаунта продолжал переписку в мессенджерах на мобильном устройстве, однако на звонки не отвечал и на встречи не являлся, ссылаясь на различные обстоятельства. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.



По данным следствия, полученные противоправным способом денежные средства обвиняемый переводил на свой счет букмекерской конторы и обналичивал, после чего делал ставки на результаты спортивных состязаний, тратил на посещение увеселительных заведений в Минске и дорогостоящие подарки.



Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество в особо крупном размере, повторно), ч. 2 ст. 208 (вымогательство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб потерпевшим возмещен частично. Уголовное дело прокурором направлено в суд.