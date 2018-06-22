22.06.2018 10:37 Общество, Политика
Международные правозащитные организации призывают продлить мандат спецдокладчика ООН по Беларуси
Минск, 22 июня. Международные правозащитные организации призывают ООН продлить мандат спецдокладчика по Беларуси. Соответствующее обращение подписали Фонд домов прав человека, организация Human Rights Watch и Международная федерация за права человека.
Авторы напоминают, что на 38-й сессии, которая проходит в Женеве, Совет по правам человека (СПЧ) ООН рассмотрит вопрос о ситуации с правами человека в Беларуси. "С момента создания мандата специального докладчика в 2012 году не произошло никакого систематического улучшения положения в области прав человека в Беларуси. Наоборот, сохраняются все законодательные и системные ограничения на свободу выражения мнений и ассоциаций, а нарушения гражданских и политических прав сопровождаются наступлением на экономические и социальные права", — сказано в письме.
Правозащитники, в частности, указывают на такие нарушения прав человека в Беларуси, как преследование участников мирных протестов, правозащитников и адвокатов, а также репрессивные поправки в законы о СМИ. Еще одним вопросом, который вызывает озабоченность, является смертная казнь. По мнению правозащитников, здесь белорусское правительство "не показало реальной готовности сотрудничать с международными правозащитными механизмами и продолжает наказывать людей смертью в нарушение международных стандартов".
"Поскольку Беларусь не является членом Совета Европы и, несмотря на то, что Беларусь отказалась сотрудничать со специальным докладчиком, его мандат по-прежнему является единственным независимым международным механизмом для эффективного мониторинга нарушений прав человека в Беларуси. Поэтому вопрос о продлении мандата спецдокладчика по-прежнему имеет решающее значение", — уверены эксперты.
Как ранее сообщал БелаПАН, 25 июня на сессии СПЧ спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти представит свой очередной доклад. Суть документа сводится к тому, что в Беларуси сохраняется "обстановка подавления прав и свобод граждан". Документ охватывает период с 1 апреля 2017 года по 30 апреля 2018-го и является последним докладом Харасти, срок полномочий которого истекает 31 октября этого года.
Правозащитники, в частности, указывают на такие нарушения прав человека в Беларуси, как преследование участников мирных протестов, правозащитников и адвокатов, а также репрессивные поправки в законы о СМИ. Еще одним вопросом, который вызывает озабоченность, является смертная казнь. По мнению правозащитников, здесь белорусское правительство "не показало реальной готовности сотрудничать с международными правозащитными механизмами и продолжает наказывать людей смертью в нарушение международных стандартов".
"Поскольку Беларусь не является членом Совета Европы и, несмотря на то, что Беларусь отказалась сотрудничать со специальным докладчиком, его мандат по-прежнему является единственным независимым международным механизмом для эффективного мониторинга нарушений прав человека в Беларуси. Поэтому вопрос о продлении мандата спецдокладчика по-прежнему имеет решающее значение", — уверены эксперты.
Как ранее сообщал БелаПАН, 25 июня на сессии СПЧ спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти представит свой очередной доклад. Суть документа сводится к тому, что в Беларуси сохраняется "обстановка подавления прав и свобод граждан". Документ охватывает период с 1 апреля 2017 года по 30 апреля 2018-го и является последним докладом Харасти, срок полномочий которого истекает 31 октября этого года.