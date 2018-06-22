Банки по поручению правительства предоставят кредиты рыбхозам для погашения задолженности за комбикорма

Минск, 22 июня. Правительство распорядилось предложить "Беларусбанку" и "Белагропромбанку" предоставить в 2018 году кредиты рыбоводным организациям на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в этом году. Об этом сказано в постановлении Совмина от 20 июня № 462, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.



Кредиты предоставляются банками в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2018 году. Их общая сумма — до 5,6 млн рублей. Потери банков по этим заимствованиям планируется погасить за счет бюджета.



Средства планируется выделить восьми рыбхозам: "Селец", "Новинки", "Солы", "Альба", "Свислочь", "Грицево", "Волма" и "Лахва".



Отметим, что в 2017 году правительство уже поддерживало аналогичным образом рыбохозяйственную отрасль.