Правительство подтвердило заинтересованность внедрить в Беларуси систему безбумажной торговли при участии корейской компании KTNET

Минск, 22 июня. Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин 21 июня встретился с генеральным директором южнокорейской торговой сети KTNET Ким Ёнг Хваном.



Как сообщает пресс-служба правительства, обсуждалась "перспектива совместной разработки и внедрения в Беларуси национальной системы безбумажной торговли в рамках реализации Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 годы". Проект направлен на инновационное совершенствование торговых процессов и сокращение связанных с торговлей расходов путем предоставления автоматизированного обслуживания всех процессов, связанных с экспортно-импортными операциями предприятий.



Калинин отметил, что правительство Беларуси заинтересовано в реализации данного проекта с учетом корейского опыта и особенностей белорусской внешнеэкономической деятельности, и поблагодарил корейскую сторону за содействие. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в рамках других проектов, в том числе по созданию белорусско-корейского центра компетенций в области цифровой экономики.



Ким Ёнг Хван отметил, что все больше корейских компаний предпочитает реализовывать совместные ИТ-проекты именно с Беларусью.



Торговая сеть Кореи (KTNET) является поставщиком услуг безбумажной торговли. KTNET была создана в 1990 году при финансовой поддержке Корейской международной торговой ассоциации.



Процессы безбумажной торговли — это новый способ проведения международных и национальных торговых транзакций, при котором все или часть процедур выполняются в режиме online посредством электронных документов вместо привычных бумажных документов. В странах, реализовавших такие системы в национальном масштабе (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Япония и ряд высокоразвитых побережных районов Китая), существенно снижается время и стоимость проведения внешнеторговых транзакций, заметно повышается эффективность и прозрачность импорта/экспорта и вырастает внешнеторговый оборот.