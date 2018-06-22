22.06.2018 13:29 Экономика, Общество
Лукашенко: Среднюю зарплату в сельском хозяйстве за два года необходимо довести до тысячи рублей
Минск, 22 июня. Среднюю зарплату в сельском хозяйстве за два года необходимо довести до тысячи рублей, заявил Александр Лукашенко 22 июня на совещании в Шкловском районе.
"Думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача — они прежде всего за село отвечают — не 600, а 800 рублей средней зарплаты в агросекторе. И вы к этому готовьтесь. Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же 1 тысяче рублей средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве", — цитирует Лукашенко информагентство БелТА.
"Как бы ни было сложно, нам от этого никуда не деться, и лучшие хозяйства это уже обеспечили. А почему другие не могут? Могут! Только надо делать все правильно. Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину — от работника до руководителя хозяйства", — добавил он.
Отметим, что за последние два года Лукашенко неоднократно требовал достижения средней заработной платы в стране в эквиваленте 500 долларов (около 1 тысячи рублей). В частности, он поручал достичь этого показателя по итогам 2017 года, и средняя зарплата в декабре составила 995,3 рубля. На совещании с правительством 2 марта глава государства повторил свои требования, однако заявил: "Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет".
По данным Белстата, в апреле средняя заработная плата в Беларуси снизилась по сравнению с мартом на 0,6% и составила 921 рубль. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве средняя зарплата в апреле выросла по сравнению с мартом на 7%, по сравнению с апрелем прошлого года — на 23,8% до 673,2 рубля.
"Думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача — они прежде всего за село отвечают — не 600, а 800 рублей средней зарплаты в агросекторе. И вы к этому готовьтесь. Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же 1 тысяче рублей средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве", — цитирует Лукашенко информагентство БелТА.
"Как бы ни было сложно, нам от этого никуда не деться, и лучшие хозяйства это уже обеспечили. А почему другие не могут? Могут! Только надо делать все правильно. Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину — от работника до руководителя хозяйства", — добавил он.
Отметим, что за последние два года Лукашенко неоднократно требовал достижения средней заработной платы в стране в эквиваленте 500 долларов (около 1 тысячи рублей). В частности, он поручал достичь этого показателя по итогам 2017 года, и средняя зарплата в декабре составила 995,3 рубля. На совещании с правительством 2 марта глава государства повторил свои требования, однако заявил: "Я знаю, что стоит за исторически низким уровнем инфляции и почти тысячей рублей в декабре. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет".
По данным Белстата, в апреле средняя заработная плата в Беларуси снизилась по сравнению с мартом на 0,6% и составила 921 рубль. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве средняя зарплата в апреле выросла по сравнению с мартом на 7%, по сравнению с апрелем прошлого года — на 23,8% до 673,2 рубля.