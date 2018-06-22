22.06.2018 13:26 Экономика, Финансы
Доллар США опустился ниже 2 рублей перед выходными
Минск, 22 июня. 22 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США подешевел, евро и российский рубль — подорожали.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0098 рубля (0,42%) и составил 2,3275 рубля.
Курс доллара США снизился на 0,0115 рубля (0,57%) до 1,9961 рубля.
Курс российского рубля вырос на 0,0123 рубля (0,39%) и составил 3,1586 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В пятницу нефть дорожает, фьючерсы на марку Brent растут и составляют около 74 долларов за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 54,77 копейки и составил 63,2396 рубля.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0098 рубля (0,42%) и составил 2,3275 рубля.
Курс доллара США снизился на 0,0115 рубля (0,57%) до 1,9961 рубля.
Курс российского рубля вырос на 0,0123 рубля (0,39%) и составил 3,1586 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В пятницу нефть дорожает, фьючерсы на марку Brent растут и составляют около 74 долларов за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 54,77 копейки и составил 63,2396 рубля.