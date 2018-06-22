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Дата распечатки: 22.06.2018 15:00
 
22.06.2018 13:26 Экономика, Финансы

Доллар США опустился ниже 2 рублей перед выходными

Минск, 22 июня. 22 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США подешевел, евро и российский рубль — подорожали.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0098 рубля (0,42%) и составил 2,3275 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0115 рубля (0,57%) до 1,9961 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0123 рубля (0,39%) и составил 3,1586 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В пятницу нефть дорожает, фьючерсы на марку Brent растут и составляют около 74 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 54,77 копейки и составил 63,2396 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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