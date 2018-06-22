Лукашенко: Крестьяне на меня не обидятся, если я начну приватизировать колхозы

Минск, 22 июня. Александр Лукашенко не против прихода в белорусское сельское хозяйство частного капитала, однако не хочет, чтобы при этом "был обижен человек". Об этом, как сообщает пресс-служба президента, он заявил 22 июня в Шкловском районе Могилевской области.



"Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство. Потому что 20 лет я вам дал времени — определяйтесь. И тот, кто хочет работать на земле без "помещика", тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести", — заявил он.



"Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал. Но под железное условие. И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", — сказал глава государства.



По мнению Лукашенко, "за прошедшие пятилетки удалось спасти, восстановить и развить агросектор в Беларуси, обеспечить продовольственную безопасность страны, создать агрогородки, обеспечить необходимые социальные условия для жизни людей на селе".