Беларусь ограничила ввоз птицы из трех областей России из-за птичьего гриппа

Минск, 22 июня. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Самарской, Пензенской и Курской областей России из-за птичьего гриппа, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. Информацию о гриппе в этих регионах распространило Международное эпизоотическое бюро.



В связи с этим с 23 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из названных областей живой птицы, инкубационных яиц, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции. В департаменте предупреждают о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.



Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.