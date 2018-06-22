22.06.2018 16:48 Экономика
Россельхознадзор снял запрет на поставки белорусского молока
Минск, 22 июня. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 22 июня сняла ограничения на поставки белорусской молочной продукции в таре объемом от 2,5 литра.
Россельхознадзор разместил на своем сайте перечень белорусских компаний — поставщиков молока в РФ, сообщает ТАСС. В перечень вошли ранее попавшие под санкции Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, ОАО "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.
Ведомство 6 июня запретило поставки из Беларуси некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с поступлением "небезопасной молочной продукции". Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси 9 июня подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках молочной продукции.
Россельхознадзор разместил на своем сайте перечень белорусских компаний — поставщиков молока в РФ, сообщает ТАСС. В перечень вошли ранее попавшие под санкции Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, ОАО "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.
Ведомство 6 июня запретило поставки из Беларуси некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с поступлением "небезопасной молочной продукции". Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси 9 июня подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках молочной продукции.