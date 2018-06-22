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Дата распечатки: 22.06.2018 18:15
 
22.06.2018 17:28 Политика

Министры иностранных дел Беларуси и Армении договорились о "продолжении активного взаимодействия"

Минск, 22 июня. Актуальные темы двусторонней повестки дня, включая перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, обсуждены 22 июня в Минске на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и его армянского коллеги Зограба Мнацаканяна, который принимает участие в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран — участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Отмечен высокий уровень и дружественный характер белорусско-армянских отношений, которые устойчиво развиваются. По итогам переговоров достигнуты договоренности о продолжении активного взаимодействия по линии министерств иностранных дел Беларуси и Армении", — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Выступая в ходе диалога, Мнацаканян отметил, что новое правительство Армении во внешней политике выступает за преемственность, предсказуемость и активное взаимодействие со всеми друзьями и партнерами.

"Восточное партнерство по-прежнему является важной платформой для продвижения духа сотрудничества на основе общих принципов и ценностей", — заявил дипломат, слова которого приводит МИД Армении.
БелаПАН.

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