Министры иностранных дел Беларуси и Армении договорились о "продолжении активного взаимодействия"

Минск, 22 июня. Актуальные темы двусторонней повестки дня, включая перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, обсуждены 22 июня в Минске на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и его армянского коллеги Зограба Мнацаканяна, который принимает участие в 10-м раунде неформальных министерских диалогов стран — участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство".



"Отмечен высокий уровень и дружественный характер белорусско-армянских отношений, которые устойчиво развиваются. По итогам переговоров достигнуты договоренности о продолжении активного взаимодействия по линии министерств иностранных дел Беларуси и Армении", — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.



Выступая в ходе диалога, Мнацаканян отметил, что новое правительство Армении во внешней политике выступает за преемственность, предсказуемость и активное взаимодействие со всеми друзьями и партнерами.



"Восточное партнерство по-прежнему является важной платформой для продвижения духа сотрудничества на основе общих принципов и ценностей", — заявил дипломат, слова которого приводит МИД Армении.