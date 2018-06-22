В Гродно БМП врезалась в легковой автомобиль, жизнь водителя вне опасности

Минск, 22 июня. ДТП с участием боевой техники произошло в Гродно 22 июня.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, около 16.30 на перекрестке дорог в районе АЗС населенного пункта Ласосно на окраине Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем.



Машина получила механические повреждения. Водителю автомобиля оказана помощь, угрозы для его жизни нет.



В причинах ДТП разбираются представители ГАИ и ВАИ.



Возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, будет организовано в соответствии с законодательством, заверили в Минобороны.

