Белорусские и польские военные обсудили в Минске вопросы меры укрепления доверия и безопасности

Минск, 22 июня. В Минске 19—21 июня состоялась рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Польши по вопросу выполнения договоренности о наборе дополнительных к Венскому документу 2011 года мер по укреплению доверия и безопасности, принятых двумя странами.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, в ходе рабочей встречи стороны оценили выполнение положений указанной договоренности в 2017 году, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2019 году.

