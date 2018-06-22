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Дата распечатки: 22.06.2018 19:58
 
22.06.2018 19:12 Безопасность

Белорусские и польские военные обсудили в Минске вопросы меры укрепления доверия и безопасности

Минск, 22 июня. В Минске 19—21 июня состоялась рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Польши по вопросу выполнения договоренности о наборе дополнительных к Венскому документу 2011 года мер по укреплению доверия и безопасности, принятых двумя странами.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, в ходе рабочей встречи стороны оценили выполнение положений указанной договоренности в 2017 году, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2019 году.
БелаПАН.

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