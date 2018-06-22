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Дата распечатки: 22.06.2018 21:40
 
22.06.2018 19:43 Общество, Безопасность

Минобороны обнародовало маршруты колонн в дни тренировок парада и 3 июля

Минск, 22 июня. Министерство обороны Беларуси обнародовало маршруты колонн в дни последних двух тренировок военного парада и непосредственно 3 июля, в День Независимости.

По информации Минобороны, 23 и 28 июня механизированная колонна начнет выдвижение из парков в 18.00. Построение до пересечения ул. Стариновская — пр-т Независимости.

В 19.00 — начало движения в Минск по маршруту: пр-т Независимости — пр-т Машерова — до моста через р. Свислочь.

Механизированная колонна проходит по маршруту: пр-т Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр-т Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр-т Независимости — пр-т Машерова — до моста через р. Свислочь.

Возвращение: пр-т Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр-т Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр-т Независимости — ул. Стариновская — Уручье.

Начало тренировок в 23.00.

Пешая колонна начинает движение в 19.30. Маршрут: ул. Рогачевская — пр-т Независимости — МКАД— пр-т Победителей — ул. Саперов — ул. Тимирязева — пр-т Машерова — ул. Гвардейская — ул. Тарханова — ул. Игнатенко — ул. Грибоедова. Возвращение: пр-т Победителей — МКАД — пр-т Независимости — ул. Рогачевская.

3 июля маршруты механизированных и пеших колонн будут аналогичны представленным ранее.

Механизированная колонна начинает выдвижение в Минск в 4.00, выход в город — в 5.00.

Пешая колонна начинает выдвижение в 6.00.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Пятница, 22 Июнь 2018, 21:40
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