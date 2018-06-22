Совмин на 76,8 млн рублей увеличил объем кредитования жилищного строительства в 2018 году

Минск, 22 июня. Постановлением Совета министров от 20 июня № 465 увеличены объемы кредитования жилищного строительства. Соответствующие изменения и дополнения внесены в постановление правительства от 30 декабря 2017 года № 1051 "О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году".



По сообщению пресс-службы правительства, объемы увеличены с учетом дополнительно изысканных 66 млн рублей (кредитные ресурсы ОАО "БПС-Сбербанк" — 45 млн рублей, ОАО "Белинвестбанк" — 21 млн). Их предусмотрено направить в соответствии с указом президента от 4 июля 2017 года № 240 на "строительство задельных жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях".



Также увеличены объемы льготных кредитов, выдаваемых по указу президента от 6 января 2012 года № 13: для Могилевской области — на 6,77 млн рублей (строительства жилых домов в юго-восточном регионе), для Минска — на 4 млн.



Таким образом, объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа № 240, увеличится до 592 млн рублей, льготных кредитов — до 96,44 млн. Общий объем кредитных ресурсов увеличится от 645,83 до 722,6 млн рублей, отмечается в релизе.



Кроме того, постановлением предусмотрено увеличение задания по вводу жилья для военнослужащих в соответствии с потребностью в Брестской области, уточнены определения предельных нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, применяемых для расчета величины господдержки.