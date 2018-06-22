Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/22/962054/
Дата распечатки: 22.06.2018 21:40
 
22.06.2018 19:55 Экономика, Общество

Совмин на 76,8 млн рублей увеличил объем кредитования жилищного строительства в 2018 году

Минск, 22 июня. Постановлением Совета министров от 20 июня № 465 увеличены объемы кредитования жилищного строительства. Соответствующие изменения и дополнения внесены в постановление правительства от 30 декабря 2017 года № 1051 "О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году".

По сообщению пресс-службы правительства, объемы увеличены с учетом дополнительно изысканных 66 млн рублей (кредитные ресурсы ОАО "БПС-Сбербанк" — 45 млн рублей, ОАО "Белинвестбанк" — 21 млн). Их предусмотрено направить в соответствии с указом президента от 4 июля 2017 года № 240 на "строительство задельных жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях".

Также увеличены объемы льготных кредитов, выдаваемых по указу президента от 6 января 2012 года № 13: для Могилевской области — на 6,77 млн рублей (строительства жилых домов в юго-восточном регионе), для Минска — на 4 млн.

Таким образом, объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа № 240, увеличится до 592 млн рублей, льготных кредитов — до 96,44 млн. Общий объем кредитных ресурсов увеличится от 645,83 до 722,6 млн рублей, отмечается в релизе.

Кроме того, постановлением предусмотрено увеличение задания по вводу жилья для военнослужащих в соответствии с потребностью в Брестской области, уточнены определения предельных нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, применяемых для расчета величины господдержки.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Пятница, 22 Июнь 2018, 21:40
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск