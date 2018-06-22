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Дата распечатки: 22.06.2018 21:40
 
22.06.2018 19:59 Общество

Мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на АЗС в Витебске, заключили под стражу

Минск, 22 июня. В Витебске расследуется уголовное дело о разбойном нападении на автозаправочную станцию.

Напомним, преступление было совершено 19 июня.

Как сообщили в УВД Витебского облисполкома, установлено, что неработающий, ранее неоднократно судимый житель Витебска 19 июня около 23 часов пришел в помещение АЗС по улице Ленинградской. Угрожая продавцу ножом, мужчина завладел денежными средствами в сумме более 530 рублей, после чего быстро покинул помещение. По дороге он выбросил кепку, очки и перчатки, а также монеты, которые ранее похитил из кассы. Сотрудниками ОМОНа позже он был задержан по улице Чкалова областного центра. Часть похищенных денег изъята.

В ходе осмотра места происшествия следователями были обнаружены и изъяты кепка, очки, перчатки и монеты. Подозреваемый готовился к совершению преступления: за день до нападения он изучал местность в районе автозаправочной станции и заранее приобрел кепку, очки и перчатки.

Следователями предъявлено обвинение 27-летнему мужчине по ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершенный повторно). Он ранее неоднократно судим за кражу, грабеж, аналогичное разбойное нападение и попытку угона автомобиля. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допросили свидетелей, провели опознания по уголовному делу, изъяли видеозапись камер наблюдения на АЗС, устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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