В Казахстане проходит совместный сбор со специалистами инженерных войск вооруженных сил стран СНГ

Минск, 22 июня. На полигоне Капчагай (Казахстан) проводится совместный сбор со специалистами инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ.



Как сообщает Министерство обороны РФ, в мероприятии, которое продлится до 27 июня, участвуют военнослужащие Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.



В ходе совместных действий специалисты инженерных войск проведут разведку участка дороги с использованием гусеничных минных заградителей ГМЗ и выполнят задачи по устройству минно-взрывных заграждений. Также военные инженеры отработают действия по установке колейного моста с применением мостоукладчика МТУ-20 и развертыванию фильтровальной станции ВОС-4.

