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Дата распечатки: 22.06.2018 21:40
 
22.06.2018 21:18 Безопасность

В Казахстане проходит совместный сбор со специалистами инженерных войск вооруженных сил стран СНГ

Минск, 22 июня. На полигоне Капчагай (Казахстан) проводится совместный сбор со специалистами инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в мероприятии, которое продлится до 27 июня, участвуют военнослужащие Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.

В ходе совместных действий специалисты инженерных войск проведут разведку участка дороги с использованием гусеничных минных заградителей ГМЗ и выполнят задачи по устройству минно-взрывных заграждений. Также военные инженеры отработают действия по установке колейного моста с применением мостоукладчика МТУ-20 и развертыванию фильтровальной станции ВОС-4.
БелаПАН.

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Пятница, 22 Июнь 2018, 21:40
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