В Беларуси утвержден техрегламент с едиными требованиями к подтверждению соответствия средств электросвязи





Как сообщает пресс-служба правительства, техрегламент "Средства электросвязи. Безопасность" (ТР 2018/024/BY) утвержден в результате совершенствования деятельности в области технического нормирования и подтверждения соответствия техническим требованиям. Он вводится в действие с 1 января 2019 года, взамен действующим требованиям постановления Совета министров от 21 октября 2016 года № 849 "О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь".





В техрегламенте содержатся обязательные для соблюдения процедуры сертификации и декларирования соответствия средств электросвязи, а также устанавливаются единые требования, необходимые для построения качественной и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Для изготовителей, продавцов и поставщиков разработаны прозрачные и понятные схемы прохождения процедуры подтверждения соответствия средств электросвязи требованиям техрегламента.





Согласно постановлению, документы об оценке соответствия средств электросвязи, выданные в Национальной системе подтверждения соответствия до дня введения в действие технического регламента, действительны до окончания срока их действия.





Министерству связи и информатизации поручено по согласованию с Государственным комитетом по стандартизации не позднее чем за тридцать календарных дней до дня введения в действие технического регламента утвердить перечень государственных стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, и обеспечить его постоянную актуализацию/





Также Минсвязи предоставлено право разъяснять вопросы применения технического регламента.





Минск, 23 июня. Постановлением Совета министров от 20 июня 2018 года № 469 утвержден технический регламент Республики Беларусь, устанавливающий единые требования к подтверждению соответствия средств электросвязи.