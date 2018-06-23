Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/23/962073/
Дата распечатки: 23.06.2018 13:00
 
23.06.2018 12:36 Экономика

В Беларуси утвержден техрегламент с едиными требованиями к подтверждению соответствия средств электросвязи

Минск, 23 июня. Постановлением Совета министров от 20 июня 2018 года № 469 утвержден технический регламент Республики Беларусь, устанавливающий единые требования к подтверждению соответствия средств электросвязи.

Как сообщает пресс-служба правительства, техрегламент "Средства электросвязи. Безопасность" (ТР 2018/024/BY) утвержден в результате совершенствования деятельности в области технического нормирования и подтверждения соответствия техническим требованиям.  Он вводится в действие с  1 января 2019 года, взамен действующим требованиям постановления Совета министров от 21 октября 2016 года № 849 "О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь".

В техрегламенте содержатся обязательные для соблюдения процедуры сертификации и декларирования соответствия средств электросвязи, а также устанавливаются единые требования, необходимые для построения качественной и безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Для изготовителей, продавцов и поставщиков разработаны прозрачные и понятные схемы прохождения процедуры подтверждения соответствия средств электросвязи требованиям техрегламента.

Согласно постановлению,  документы об оценке соответствия средств электросвязи, выданные в Национальной системе подтверждения соответствия до дня введения в действие технического регламента, действительны до окончания срока их действия.

Министерству связи и информатизации поручено по согласованию с Государственным комитетом по стандартизации не позднее чем за тридцать календарных дней до дня введения в действие технического регламента утвердить перечень государственных стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, и обеспечить его постоянную актуализацию/

Также Минсвязи предоставлено право разъяснять вопросы применения технического регламента.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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Суббота, 23 Июнь 2018, 13:00
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