Беларусь получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

Минск, 23 июня. В ходе встречи Совета министров Тихоокеанского альянса, состоявшейся в Мехико, министры иностранных дел и торговли Чили, Колумбии, Перу и Мексики одобрили вступление Сербии, ОАЭ и Беларуси в Альянс в качестве государств-наблюдателей. Такая информация размещена на сайте белорусского посольства в Эквадоре.



Сообщается, что до этого статус наблюдателя там имели 55 государств, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Литва, Нидерланды, Польша, Сингапур, США, Турция, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Эквадор, Япония.



Тихоокеанский альянс является самым молодым в Латинской Америке субрегиональным экономическим союзом (2012), члены которого — Мексика, Колумбия, Перу и Чили — объединены идеей глубокой интеграции государств-членов и использования их географического положения на побережье Тихого и частично (Мексика и Колумбия) Атлантического океанов.



Страны Альянса, реализующие экспортную модель рыночной экономики, стремятся всемерно развивать свои внешние связи и завоевывать для своих товаров максимальное число рынков. Глубокая интеграция в Альянсе основана на близости экономической политики и общностью законодательной базы: все страны связаны между собой соглашениями о свободной торговле, которые облегчают их торгово-экономическую интеграцию. Их также объединяет наличие договоров о свободной торговле с США, ЕС и целым рядом иных стран мира.



Как сообщается, уже сегодня Тихоокеанский альянс представляет собой один из наиболее крупных торгово-экономических блоков в Латинской Америке. Население четырех стран-членов Альянса составляет 216 млн. человек, суммарный ВВП – более 2,2 трлн. долларов (37% ВВП латиноамериканского региона), суммарный внешнеторговый оборот интеграционного объединения превышает 1 трлн. долларов.



Отмечается, что Тихоокеанский альянс имеет реальные перспективы для своего дальнейшего расширения – Австралия, Канада, Новая Зеландия и Сингапур уже ведут переговоры о вступлении в него в качестве ассоциированных членов, Коста-Рика рассматривает возможность вступления в Альянс в качестве полноправного члена. В 2018 году свою заинтересованность в присоединении к этому интеграционному объединению выразило правительство Эквадора.



"Получение Беларусью статуса наблюдателя в Тихоокенском альянсе улучшает для нашей страны рамочные условия для наращивания сотрудничества, в первую очередь экономического, с четырьмя государствами-членами этого интеграционного объединения — Мексикой, Колумбией, Перу и Чили, а также с Латинской Америкой в целом", -- говорится в сообщении на сайте белорусского посольства в Эквадоре.

