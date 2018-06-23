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Дата распечатки: 23.06.2018 18:58
 
23.06.2018 18:46 Общество, Безопасность

Военные компенсировали ущерб водителю легкового автомобиля, на который наехал БМП в Гродно

Минск, 23 июня. Военные компенсировали ущерб водителю легкового автомобиля, на который наехал БМП в Гродно.

Напомним, 22 июня около 16.30 на перекрестке дорог в районе АЗС населенного пункта Ласосно на окраине Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем. Машина получила механические повреждения. Водителю автомобиля была оказана помощь.

Как сообщило Министерство обороны 23 июня, офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования еще раз принесли свои извинения за случившееся перед пострадавшим в ДТП.

Решением офицерского собрания бригады водителю Volkswagen компенсирован нанесенный ущерб за счет средств офицерского собрания.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Суббота, 23 Июнь 2018, 18:58
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