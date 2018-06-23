В Минске состоялся выпуск офицеров Института пограничной службы

Минск, 23 июня. 23 июня на Площади Государственного Флага состоялся торжественный выпуск офицеров Института пограничной службы Беларуси.



Как сообщает Государственный пограничный комитет, 21-й по счету выпуск проходит в год 100-летия пограничной службы и 25-летия со дня образования института. Сегодня более 90 выпускников пограничного вуза получили лейтенантские погоны. Всем молодым лейтенантам были вручены нагрудные знаки и дипломы об окончании вуза.



За годы существования пограничного вуза с 1997 года по 2018 год подготовлено и выпущено более 1.700 офицеров. Из них 28 окончили институт с золотой медалью и 116 -- с дипломом с отличием.



По окончанию вручения дипломов состоялась церемония принятия Кодекса чести офицера органов пограничной службы и ритуал прощания с Боевым Знаменем вуза.



"Сегодня выпускники пограничного вуза успешно проходят службу на различных офицерских должностях, среди них – 6 командиров воинских частей, 4 начальника управлений Госпогранкомитета, и сам начальник института", -- говорится в сообщении погранведомства.

