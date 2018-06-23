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Дата распечатки: 23.06.2018 20:33
 
23.06.2018 19:15 Безопасность

Ряды белорусских офицеров-спасателей пополнили 107 лейтенантов

Минск, 23 июня. 24-й выпуск специалистов Университета гражданской защиты прошел 23 июня в Минске.

Как сообщает пресс-служба МЧС Беларуси, лейтенантские погоны и дипломы о высшем образовании вручены 107 выпускникам очной формы получения образования из Беларуси и 66 иностранным специалистам из Азербайджана, Казахстана и Таджикистана.

Обращаясь к выпускникам, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко отметил, что молодые офицеры займут достойное место в рядах белорусских спасателей и продолжат развивать и совершенствовать современную службу спасения. Он также поблагодарил профессорско-преподавательский состав и ветеранов за проделанную работу по воспитанию и подготовке молодых специалистов для МЧС.

Дипломы магистра сегодня были вручены и 28 выпускникам факультета подготовки руководящих кадров, в том числе двум иностранным гражданам. В нынешнем году факультет выпустил специалистов-управленцев по четырем специальностям, две из которых были открыты в Университете гражданской защиты в 2017 году.

БелаПАН.

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Суббота, 23 Июнь 2018, 20:33
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