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Дата распечатки: 23.06.2018 11:07
 
23.06.2018 10:41 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом

Минск, 23 июня. Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с Национальным праздником.

"Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах, в том числе в контексте дальнейшего расширения конструктивного диалога с Европейским союзом. Уверен, что это отвечает интересам наших стран", — подчеркнул глава государства.

Люксембургский государственный праздник (National Day in Luxembourg) — День рождения Великого Герцога ежегодно отмечается 23 июня.


БелаПАН.

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Суббота, 23 Июнь 2018, 11:07
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