23.06.2018 10:41 Политика, Беларусь — Евросоюз
Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом
Минск, 23 июня. Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри и народ герцогства с Национальным праздником.
"Беларусь неизменно заинтересована в расширении связей с Люксембургом в разных сферах, в том числе в контексте дальнейшего расширения конструктивного диалога с Европейским союзом. Уверен, что это отвечает интересам наших стран", — подчеркнул глава государства.
Люксембургский государственный праздник (National Day in Luxembourg) — День рождения Великого Герцога ежегодно отмечается 23 июня.