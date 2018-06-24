МИД подтвердил сообщения о гибели гражданки Беларуси и травмах восьми соотечественников в ДТП на территории Львовской области

Минск, 24 июня. МИД подтвердил сообщения украинских СМИ о гибели гражданки Беларуси и травмах восьми соотечественников в ДТП во Львовской области.



"В ДТП 23 июня на территории Львовской области Украины пострадало 9 граждан Беларуси, одна из которых скончалась в больнице. Остальные уже в сознании, в разной степени тяжести — в лечебных учреждениях области", — отметило ведомство на своей странице в социальной сети "Твиттер".



Белорусское посольство в Украине установило личности пострадавших.



По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло около полудня 23 июня на дороге Ковель — Жолква неподалеку от деревни Большие Мосты Сокальского района. Водитель автомобиля "Шкода Октавия", 59-летний житель райцентра Пустомыты, вероятно, заснул за рулем, в результате чего машина выехала на встречную полосу. Водители "Тойоты" и "Мицубиси", двигавшиеся навстречу, своевременно отреагировали на ситуацию и съехали в кювет. Однако "Шкода" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ" под управлением 35-летнего жителя Волынской области, где ехало девять белорусских граждан.



Водитель "Шкоды" госпитализирован, водитель микроавтобуса от медпомощи отказался.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.