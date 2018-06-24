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Дата распечатки: 24.06.2018 19:29
 
24.06.2018 19:06 Общество

В Марьиной Горке водитель сбил четвероклассника

Минск, 24 июня. В Марьиной Горке (Пуховичский район) 22 июня в 15 часов 51-летний местный житель совершил наезд на внезапно выбежавшего из-за припаркованной машины 8-летнего школьника. Водитель двигался по дворовой территории по улице Новая Заря вблизи дома № 29 на автомашине "УАЗ-396295".

Как сообщает УВД Минского облисполкома, в результате ДТП четвероклассник с закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени и ссадинами был госпитализирован в местную больницу для обследования.

Водитель во время совершения ДТП был трезвым.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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