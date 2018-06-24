В Новосибирске подписан контракт на поставку 140 тракторов МТЗ

Минск, 24 июня. В Новосибирске подписан контракт на поставку 140 единиц техники Минского тракторного завода, сообщает 24 июня в новостной программе телеканал ОНТ.



Контракт был подписан в рамках мероприятий, посвященных празднованию 125-летия Новосибирска.



Техника МТЗ должна быть поставлена к сентябрю.



"Сегодня мы пытаемся конкурировать не просто с какой-то страной, а Китаем. И чем восточнее в России, тем сложнее конкуренция, -- отметил глава торгового дома "МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц. – В закрытой экономике, когда создавались белорусские заводы, сделать это было проще – было планирование. Сейчас мы в открытом рынке".





