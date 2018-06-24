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Дата распечатки: 24.06.2018 19:29
 
24.06.2018 19:21 Экономика

В Новосибирске подписан контракт на поставку 140 тракторов МТЗ

Минск, 24 июня. В Новосибирске подписан контракт на поставку 140 единиц техники Минского тракторного завода, сообщает 24 июня в новостной программе телеканал ОНТ.

Контракт был подписан в рамках мероприятий, посвященных празднованию 125-летия Новосибирска.

Техника МТЗ должна быть поставлена к сентябрю.

"Сегодня мы пытаемся конкурировать не просто с какой-то страной, а Китаем. И чем восточнее в России, тем сложнее конкуренция, -- отметил глава торгового дома "МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц. – В закрытой экономике, когда создавались белорусские заводы, сделать это было проще – было планирование. Сейчас мы в открытом рынке".


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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