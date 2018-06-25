Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Минск, 25 июня. Александр Лукашенко поздравил "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.



"Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Уверен, что под вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания", — которое приводит пресс-служба белорусского руководителя.



Лукашенко отметил, что между Беларусью и Турцией "сложились особенные, действительно братские отношения". "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", — считает он.



Эрдоган, родившийся в один год с Лукашенко (в 1954-м), занимает пост президента Турции с 2014 года, до этого 11 лет был премьер-министром. 24 июня наряду с досрочными президентскими прошли досрочные парламентские выборы, после которых вступают в действие принятые на прошлогоднем референдуме поправки в Конституцию, усиливающие власть президента. Эрдоган решил укрепить свои позиции после неудачной попытки военного переворота в 2016 году.