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Дата распечатки: 25.06.2018 07:42
 
25.06.2018 07:20 Политика

Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Минск, 25 июня. Александр Лукашенко поздравил "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

"Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Уверен, что под вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания", — которое приводит пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко отметил, что между Беларусью и Турцией "сложились особенные, действительно братские отношения". "Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия", — считает он.

Эрдоган, родившийся в один год с Лукашенко (в 1954-м), занимает пост президента Турции с 2014 года, до этого 11 лет был премьер-министром. 24 июня наряду с досрочными президентскими прошли досрочные парламентские выборы, после которых вступают в действие принятые на прошлогоднем референдуме поправки в Конституцию, усиливающие власть президента. Эрдоган решил укрепить свои позиции после неудачной попытки военного переворота в 2016 году.
БелаПАН.

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