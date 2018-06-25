Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/25/962146/
Дата распечатки: 25.06.2018 09:44
 
25.06.2018 07:33 Общество

Минский метрополитен перешел на летний режим работы

Минск, 25 июня. Минский метрополитен 25 июня перешел на летний режим работы, увеличив интервалы движения поездов.

На 1-й (Московской) линии в часы пик (утренний — с 7.00 до 9.00, вечерний — с 17.00 до 19.00) он составит 2 минуты 30 секунд, на 2-й (Автозаводской) — 3 минуты в утренние часы пик и 3 минуты 30 секунд — в вечерние, сообщила пресс-служба подземки на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Первые поезда, как и прежде, будут отправляться с конечных станций в 5.32-5.33, последние — в 0.42-0.43.

До лета 2017 года последние поезда уходили с конечных станций в час ночи. После перехода в конце августа на обычный режим время окончания работы метрополитена не изменилось.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 25 Июнь 2018, 09:44
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск