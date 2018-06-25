Минский метрополитен перешел на летний режим работы

Минск, 25 июня. Минский метрополитен 25 июня перешел на летний режим работы, увеличив интервалы движения поездов.



На 1-й (Московской) линии в часы пик (утренний — с 7.00 до 9.00, вечерний — с 17.00 до 19.00) он составит 2 минуты 30 секунд, на 2-й (Автозаводской) — 3 минуты в утренние часы пик и 3 минуты 30 секунд — в вечерние, сообщила пресс-служба подземки на своей странице в социальной сети "Твиттер".



Первые поезда, как и прежде, будут отправляться с конечных станций в 5.32-5.33, последние — в 0.42-0.43.



До лета 2017 года последние поезда уходили с конечных станций в час ночи. После перехода в конце августа на обычный режим время окончания работы метрополитена не изменилось.