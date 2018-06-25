Ночью на МКАД столкнулись "Мазда" и грузовик прикрытия дорожных рабочих

Минск, 25 июня. Ночью 25 июня на Минской кольцевой автодороге столкнулись "Мазда-626" и грузовик прикрытия дорожных рабочих "МАЗ-5337", сообщает МЧС.



Информация на "101" поступила в 1.46. ДТП произошло на внешнем кольце 2-го километра трассы. "Работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента из салона легкового автомобиля были деблокированы водитель легкового автомобиля 1981 г. р. и пассажир 1982 г. р., которые с травмами различной степени тяжести в бессознательном состоянии были госпитализированы", — отмечается в пресс-релизе.



Кроме того, вечером 24 июня вблизи деревни Дукора Пуховичского района Минской области разбилась мотоциклистка, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Жительница Гродно не справилась с управлением и ударилась в разделительное ограждение. Она помещена в больницу. 15-летний сын, ехавший с ней, погиб.



В этот же вечер в деревне Брожка Бобруйского района Могилевской области местный житель, управляя мопедом без водительского удостоверения, выехал за пределы проезжей части, ударился в опору линии электропередачи и погиб.