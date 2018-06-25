Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/25/962154/
Дата распечатки: 25.06.2018 11:26
 
25.06.2018 09:46 Общество

Ночью на МКАД столкнулись "Мазда" и грузовик прикрытия дорожных рабочих

Минск, 25 июня. Ночью 25 июня на Минской кольцевой автодороге столкнулись "Мазда-626" и грузовик прикрытия дорожных рабочих "МАЗ-5337", сообщает МЧС.

Информация на "101" поступила в 1.46. ДТП произошло на внешнем кольце 2-го километра трассы. "Работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента из салона легкового автомобиля были деблокированы водитель легкового автомобиля 1981 г. р. и пассажир 1982 г. р., которые с травмами различной степени тяжести в бессознательном состоянии были госпитализированы", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, вечером 24 июня вблизи деревни Дукора Пуховичского района Минской области разбилась мотоциклистка, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Жительница Гродно не справилась с управлением и ударилась в разделительное ограждение. Она помещена в больницу. 15-летний сын, ехавший с ней, погиб.

В этот же вечер в деревне Брожка Бобруйского района Могилевской области местный житель, управляя мопедом без водительского удостоверения, выехал за пределы проезжей части, ударился в опору линии электропередачи и погиб.
Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 25 Июнь 2018, 11:26
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск