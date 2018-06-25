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Дата распечатки: 25.06.2018 12:54
 
25.06.2018 11:18 Общество, Экономика

В первом квартале количество посетивших Беларусь иностранных туристов выросло почти на 11%

Минск, 25 июня. По итогам первого квартала количество иностранцев, посетивших Беларусь, возросло на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, сообщил пресс-центр департамента по туризму Министерства спорта и туризма.

В частности, за рассматриваемый период в страну въехали 947,7 тысячи человек. Для сравнения: в 2016 году за такой же период — 856 тысяч туристов.

В январе—апреле 2018 года экспорт туристических услуг Беларуси составил 57 млн долларов, что на 19,6% больше к аналогичному периоду 2017 года. За прошлый год экспорт туристических услуг вырос на 25,7% к уровню 2016 года и составил 201,9 млн долларов.

Сальдо внешней торговли туристическими услугами сложилось для Беларуси положительное и составило 37,6 млн долларов.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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