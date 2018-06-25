Защитники Куропат готовы встретиться с владельцами ресторанно-развлекательного комплекса

Минск, 25 июня. Представители общественности согласовали единую позицию по защите Куропат и готовы обсудить ее с владельцами развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим". Они предлагают провести встречу 27 июня на площадке портала tut.by.

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, основные пункты этой позиции следующие: работа ресторана должна быть прекращена; необходимо провести независимое общественное расследование обстоятельств строительства с участием всех заинтересованных сторон; выкуп ресторана общественностью неприемлем.



Эту позицию разделяют защитники Куропат, общественные и политические активисты Марат Горевой, Дмитрий Дашкевич, Григорий Костусев, Олег Корбан, Ольга Николайчик, Эдуард Пальчис, Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, Анна Шапутько.



Сегодня возле развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" пройдет встреча оргкомитета в защиту Куропат, на которой планируется обсудить этот вопрос.



Акции против работы развлекательного комплекса возле места массовых расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий проходят ежедневно с 31 мая. Их участники настаивают на закрытии или переносе комплекса.



22 июня председатель Партии БНФ Григорий Костусев встречался с одним из владельцев развлекательного комплекса в Куропатах Леонидом Зейдесом. Встреча состоялась по инициативе владельцев комплекса. По словам Костусева, они предложили три варианта решения проблемы.



Первый — продажа комплекса по себестоимости. Новый владелец, если он будет к этому готов, мог бы передать его общественности под музей.



Второй — владельцы вкладывают свои средства в реконструкцию мемориала (разговор шел о сумме до 100 тыс. долларов), а также меняют формат заведения с развлекательного на семейный, который бы посещали родители с детьми.



Третий: владельцы готовы передать одно из зданий для размещения в нем музея. Они готовы за свой счет обеспечить его коммуникациями и отгородить от остального комплекса, чтобы был отдельный вход со стороны мемориала, а также поменять формат заведения.



На встрече также обсуждалась возможность проведения круглого стола с участием всех заинтересованных сторон. Называлась дата 29 июня.