Посол Беларуси в Индонезии вручил верительные грамоты генсекретарю АСЕАН

Минск, 25 июня. Посол Беларуси в Индонезии Валерий Колесник 25 июня вручил верительные грамоты генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дато Лиму Джоку Хою.







Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с АСЕАН.



Они также обменялись мнениями о перспективах углубления торгово-экономических связей и расширения межпарламентских контактов с государствами — членами Ассоциации, а также развития взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН.АСЕАН — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. Организация была образована 8 августа 1967 года.В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.