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Дата распечатки: 25.06.2018 12:54
 
25.06.2018 12:08 Политика

Посол Беларуси в Индонезии вручил верительные грамоты генсекретарю АСЕАН

Минск, 25 июня. Посол Беларуси в Индонезии Валерий Колесник 25 июня вручил верительные грамоты генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дато Лиму Джоку Хою.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с АСЕАН.

Они также обменялись мнениями о перспективах углубления торгово-экономических связей и расширения межпарламентских контактов с государствами — членами Ассоциации, а также развития взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН.

АСЕАН — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. Организация была образована 8 августа 1967 года.

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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