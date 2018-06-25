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Дата распечатки: 25.06.2018 12:54
 
25.06.2018 12:22 Общество

Заместитель генпрокурора: В Беларуси увеличилось количество коррупционных преступлений

Минск, 25 июня. В Беларуси увеличилось количество коррупционных преступлений, сообщил 25 июня на пресс-конференции в Минске заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

По его словам, если за январь—май 2017 года в Беларуси зафиксировано 584 коррупционных преступления, то за пять месяцев 2018 года — уже 1.107.

(Будет дополнено.)
Алексей Александров, БелаПАН.

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