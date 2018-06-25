Заместитель генпрокурора: В Беларуси увеличилось количество коррупционных преступлений

Минск, 25 июня. В Беларуси увеличилось количество коррупционных преступлений, сообщил 25 июня на пресс-конференции в Минске заместитель генерального прокурора Алексей Стук.



По его словам, если за январь—май 2017 года в Беларуси зафиксировано 584 коррупционных преступления, то за пять месяцев 2018 года — уже 1.107.



(Будет дополнено.)