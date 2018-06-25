Задержанному за взятки руководителю Минского городского клинического патологоанатомического бюро предъявлено обвинение

Минск, 25 июня. Следственный комитет предъявил обвинение руководителю Минского городского клинического патологоанатомического бюро, сообщила пресс-служба СК.







Чиновник обвиняется по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. К обвиняемому 1949 года рождения применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Проводится работа по установлению обстоятельств получения незаконных денежных вознаграждений руководителем бюро от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Расследование продолжается.Начальник городского клинического патологоанатомического бюро на прошлой неделе был задержан сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки. По данным МВД, деньги — 5.245 рублей и 300 долларов США — руководитель получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар."Информация о коррупционной деятельности фигуранта в распоряжение оперативных сотрудников поступила в конце мая, — отмечалось в сообщении. — В ходе проведенной работы установлено, что взятки, которые передавались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, начальник бюро получал уже более десяти лет. Общая сумма составила десятки тысяч долларов США. Размер ежемесячного "вознаграждения" равнялся 10% от суммы поставленного товара. Правда, как отмечали оперативники, в последнее время фигурант проявлял осторожность: старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур".