По факту взрыва на предприятии "ФанДОК" в Бобруйске возбуждено уголовное дело

Минск, 25 июня. По факту взрыва в ОАО "ФанДОК" в Бобруйске (Могилевская область) возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет.





Взрыв пылевоздушной смеси произошел 21 июня около 19 часов в сушильном барабане производственного цеха предприятия деревообработки "ФанДОК". В результате взрыва было частично повреждено здание цеха. В реанимационное отделение учреждения здравоохранения с термическим ожогом 40% поверхности тела бригадой скорой медицинской помощи доставлен мужчина 1995 года рождения, оператор сушильного отделения.

Бобруйский межрайонный отдел СК возбудил дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины и безопасности на взрывоопасных предприятиях, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 302 УК Беларуси).