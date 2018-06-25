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Дата распечатки: 25.06.2018 14:35
 
25.06.2018 13:15 Общество

Стук: Ресторан в Куропатах не находится в охранной зоне (дополнено)

Минск, 25 июня. Развлекательный комплекс с рестораном "Поедем поедим" не находится в охранной зоне историко-культурной ценности, заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН. Но в зависимости от дальнейшего развития ситуации Генпрокуратура может инициировать новую проверку соблюдения законодательства при строительстве объекта, добавил он.
"Как Генпрокуратура смотрит на эту ситуацию? Пока пассивно и пока выжидает", — отметил Стук. При этом он напомнил, что в 2012 году Генеральная прокуратура направила представление об устранении нарушений законодательства об охране историко-культурного наследия при строительстве комплекса возле урочища Куропаты под Минском.

"Проверка, которая была проведена, выявила, что определенный комплекс зданий возведен именно в охранной зоне, — пояснил заместитель генпрокурора. — На тот момент, действительно, мы установили нарушение и информировали об этом Министерство культуры. После определенных исследований, проверок уполномоченные органы, в частности республиканская рада (по вопросам охраны историко-культурного наследия. — БелаПАН.) отодвинула границы запретной зоны. И в настоящее время у нас есть результат решения компетентного органа о том, что это строение не находится в охранной зоне".

"Как будут дальше развиваться события? Есть решение компетентного органа. Если этот вопрос будет каким-то образом подниматься дальше, депутатами, общественными организациями, мы тоже тогда проверим, насколько решение компетентного органа законно. Пока вот так", — заключил Стук.

С 31 мая общественные активисты ежедневно проводят акции против открытия возле Куропат развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим". Несмотря на это, ресторан открылся, но посетителей там практически нет — защитники Куропат блокируют въезд машин на территорию комплекса, убеждают людей не посещать увеселительное заведение, построенное вблизи места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий. Кампанию против работы ресторана "Поедем поедим" в Куропатах поддержали многие известные люди.

Алексей Александров, БелаПАН.

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