Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры

Минск, 25 июня. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева завершила карьеру. О своем решении спортсменка, которой 3 августа исполнится 32 года, объявила 25 июня на специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.

Три золотые медали Домрачева завоевала в 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи (в гонке преследования, индивидуальной гонке и гонке с массовым стартом), еще одну — на ЗОИ-2018 в Пхенчхане (в эстафете 4 по 6 км). Кроме того, у нее серебряная награда в масс-старте на Олимпиаде-2018 и "бронза" в индивидуальной гонке на Играх 2010 года в Ванкувере.



Домрачева — двукратная чемпионка мира (гонка преследования в 2012 году и масс-старт — в 2013-м), трехкратный серебряный (смешанная эстафета в 2008-м, масс-старт в 2011-м, спринт в 2012-м) и бронзовый (эстафета в 2011-м) призер ЧМ. Обладательница Кубка мира-2014/15 и пяти малых Хрустальных глобусов Кубка мира. Герой Беларуси (2014), заслуженный мастер спорта. Самая влиятельная женщина Беларуси по итогам опроса БелаПАН (2018).



В июле 2016 года Домрачева вышла замуж за знаменитого норвежского биатлониста Оле-Эйнара Бьорндалена. В октябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Ксенией.



В начале июня нынешнего года о завершении карьеры объявила биатлонистка Надежда Скардино.



"Всем большое спасибо за поддержку, за веру, за надежду и любовь! Всё когда-то должно заканчиваться, для того [чтобы] что-то новое начиналось! И я верю, что новое время будет таким же прекрасным, как и то время, которое я была в лыжных гонках и в биатлоне!" — написала спортсменка на своей странице в социальной сети "Фейсбук" в ночь на 3 июня.



"Мне сложно, но я приняла такое решение и считаю это решение правильным! Ещё раз хочу всем сказать большое спасибо! Каждому человеку, кто был со мной это время! Кто меня учил, поддерживал и вёл к моим незабываемым моментам в биатлоне! Это было прекрасное время, которое я буду вспоминать с любовью и теплом!" — заявила Скардино.



Надежда Скардино — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, бронзовый призер ОИ-2014 в индивидуальной гонке. Заняла третье место в эстафете на чемпионате мира 2011 года. Обладательница Малого хрустального глобуса Кубка мира-2017/18 (индивидуальные гонки).



В конце марта нынешнего года отрицательное отношение к возможному завершению карьеры Домрачевой и Скардино высказал Александр Лукашенко: "Вам еще надо выступать. Мне говорят, Даша подумает, Надя подумает. А чем вы вообще будете заниматься? Ну чем вы будете заниматься, если вы в расцвете сил? Вы же мне в детстве обещали, что, уходя, вы мне приведете смену. В сентябре-октябре проведем тестирование. Если вы их подготовите к сезону и они побегут, так, как вы, будут стрелять, то я буду молчать. Я не хочу, чтобы вы уходили, но я буду молчать. Так быстро спортсменами премиум-класса не становятся".