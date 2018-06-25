Проект “Беларускія ўікэнды” попал в книгу рекордов

На премьере анимационного мультфильма Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо» в озвучке проекта «Беларускія ўікэнды» был поставлен рекорд. 21 июня в кинотеатре «Москва» общими усилиями всех присутствующих было собрано 560 рыбок-оригами.



Инициатива необычного рекорда исходила от неизменного партнера проекта «Беларускія ўікэнды» – компании velcom. За очень ограниченное время – три минуты – всем, кто присутствовал на премьере, предстояло сложить как можно больше бумажных рыбок. В результате 506 человек собрали 560 фигурок и вписали новую страницу в Книгу рекордов стран Балтии и СНГ «Диво», где это достижение было зарегистрировано официально.



И фигурка рыбки, и искусство оригами были выбраны неслучайно: главная героиня нового фильма, который представляет зрителям проект «Беларускія ўікэнды», – рыбка. А оригами, как и аниме, является одним из самых известных символов как традиционной, так и современной Японии. К слову, посол Японии в Республике Беларусь господин Хироки Токунага также присутствовал на мероприятии и стал не только свидетелем, но и активным участником рекорда.



«Просмотры фильмов проекта «Беларускія ўікэнды» всегда собирают большую зрительскую аудиторию. Не стал исключением и премьерный показ всемирно известного аниме «Рыбка Поньо». И именно благодаря такому активному вниманию к проекту со стороны зрителей у нас получилось вписать еще одну белорусскую страничку в международную книгу рекордов «Диво», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.



После того, как рекорд был официально зафиксирован в присутствии представителя Книги рекордов стран Балтии и СНГ «Диво» Александра Калинина, все рыбки были собраны для передачи в подарок воспитанникам Детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.



Показы «Рыбки Поньо» пройдут с 22 по 1 июля – в кинотеатрах сети Silver Screen – в velcom cinema, Arena City і Galileo, c 21 по 24 июня в кинотеатре «Москва», с 25 по 27 июня – в кинотеатре «Пионер».



«В общем счете во всех кинотеатрах состоится 50 сеансов для всех желающих увидеть, как герои «Рыбки Поньо», созданные выдающимся режиссером Хаяо Миядзаки, будут разговаривать по-белорусски. Такое большое количество сеансов за такой короткий промежуток времени – также один из рекордов проекта «Беларускія ўікэнды». Для нас это лучшее свидетелльство его успешного развития и востребованности», – отметил руководитель проекта «Беларускія ўікэнды» Андрей Ким

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Свои голоса героям мультфильма подарили актеры Светлана Тимохина, Светлана Аникей, Наталья Кот, Павел Харланчук и телеведущий Евгений Перлин.



«Рыбка Поньо на утесе» – десятый по счету полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, обладателя почетной Премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе и автора таких знаменитых работ, как «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». Сама лента в 2008 году была номинирована на «Золотого льва» – главный приз Венецианского кинофестиваля, – и удостоена двух специальных наград этого престижного кинофорума, а годом позднее стала лучшим анимационным фильмом по версии Японской академии.



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