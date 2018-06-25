CEBIT 2018: Huawei представила передовые методы цифровой трансформации

С 11 по 15 июня Huawei выступила на CEBIT 2018 в Ганновере, представив цифровые инновации под названием «Ведущие новые ИКТ, путь к цифровому преобразованию».



Компания предложила новейшие продукты информационно-коммуникационных технологий в сфере облачных вычислений, Интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и цифровых платформ.



Впервые Huawei демонстрирует свои полные решения Cloud Data Center, охватывающие энергетику, IT и сетевые области. Кроме того, компания предложила свое решение для корпоративного кампуса, основанное на искусственном интеллекте и больших данных, которое поддерживает доступ к различным сценариям.

Янь Лида, президент Huawei Enterprise BG, отметил: «Цифровая трансформация может рассматриваться как симфония, где Huawei работает в гармонии со своими клиентами и партнерами посредством координации технологий в рамках своей стратегии «cloud-pipe-device» (облако-канал-устройство).



В будущем каждое предприятие будет цифровым, создав собственную платформу или став ее частью. Huawei Enterprise BG стремится создавать инновационные, открытые, цифровые платформы, помогая организациям достичь конвергенции информационных и операционных технологий».



Huawei впервые представила цифровую платформу Умного города, которая включает в себя пять основных возможностей координации ресурсов для Интернета вещей (loT), больших данных (Big Data), карты географической информационной системы (GIS), облака видео и конвергентных коммуникаций. Эти возможности позволяют городам эффективно делиться с партнерами различными базовыми ресурсами по экосистеме, а также поддерживать инновации в области управления городским хозяйством.



Решение Smart Airport 2.0, основанное на новых информационно-коммуникационных технологиях также впервые демонстрируется на CEBIT. Это решение призвано улучшить потоки информации в аэропортах, обеспечивая при этом их безопасность, а также повысить операционную эффективность и улучшить пассажирский опыт во время регистрации и посадки.



В течение следующих трех десятилетий цифровизация изменит каждую отрасль, а интеллект окажет глубокое влияние на каждое предприятие.



На CEBIT 2018 Huawei объявила о новых партнерских отношениях с некоторыми ведущими компаниями для ускорения цифровой трансформации:



Huawei и Duisburg в Германии совместно выпускают «Рейнское облако» для будущего развития Smart City. Обе стороны соглашаются оцифровывать системы государственных услуг и реформировать правительственные ведомства для создания современных городских инфраструктур и режимов работы.

Huawei и Microsoft запускают гибридное облачное решение Azure Stack.

Huawei и Marlon подписали Меморандум о взаимопонимании и запустили розничное решение с поддержкой AI.



Huawei, InfoVista и ARM совместно создают и запускают открытую экосистему SD-WAN и совместное решение SD-WAN.



В Беларуси компания намерена продолжить развертывание инфраструктуры ИКТ. По словам представителя Huawei Гуо Пин, это ускорит цифровую трансформацию белорусской промышленности.



Сегодня компания реализует совместную деятельность с такими предприятиями, как ОАО «Промсвязь», «Белтелеком» и Белорусской государственной академией связи.



Благодаря этому Беларусь дважды определена Международным союзом электросвязи в десятке наиболее динамично развивающихся стран в области ИКТ.

